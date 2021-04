Kalavrì, il KM buono riparte da un metro

Mai fermi dal primo lockdown, quello di marzo 2020. Kalavrì Anima & Pizza è andata avanti, sempre, tra aperture e chiusure, un decreto dopo l’altro, affidandosi anche esclusivamente ad asporto e consegna a domicilio per non abbandonare i propri clienti.

“Abbiamo sentito la responsabilità di non lasciarci trascinare dagli eventi e dalle inevitabili difficoltà – confessano i due fondatori Camillo Crivaro e Andrea Muraca – Ci piace pensare di aver regalato momenti di gioia e normalità perfino nelle giornate più complicate”.

E ora che si vede la luce di una nuova stagione, grazie all’estate in arrivo e alla campagna vaccinale in corso, Kalavrì può riprendere il progetto di crescita che ha visto la pizzeria catanzarese premiata dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso, Street Food 2021 con il titolo di “Campione della Calabria”. Insomma, un posto irrinunciabile per gli amanti della pizza.

Kalavrì è diventato un riferimento a Catanzaro, con il suo locale ricco di stile sul lungomare cittadino: merito certamente degli impasti del maestro pizzaiolo Michele Intrieri.

Ma anche a Tropea (fresca di riconoscimento di borgo più bello d’Italia), dove ormai si appresta ad affrontare la sua terza stagione, Kalavrì Anima & Pizza è tappa obbligata. Lo dice pure Vanity Fair, la bibbia del glamour: una visita a Tropea “borgo dei borghi 2021”, non può che prevedere una pausa nel locale interno al bellissimo porto turistico per la “pizza buonissima e il panorama mozzafiato”.

In questi giorni Kalavrì è in fermento. C’è la tanto desiderata riapertura da gestire, c’è la nuova carta estiva da mettere a punto (lo chef Luca Abbruzzino e il maestro Michele Intrieri sono già all’opera) e c’è una nuova offerta che ha già suscitato l’apprezzamento di moltissimi clienti: un metro di pizza Kalavrì.

“Sì, abbiamo voluto giocare con i nostri clienti sul nostro claim” spiega Crivaro . “Ci definiamo quelli del KM buono e abbiamo provato a mettere tutto il buono trovato in Calabria e nel nostro Paese in un solo metro di pizza. Il cliente può scegliere fino a 5 delle nostre farciture e godersi un viaggio lungo un metro nel nostro mondo, il mondo Kalavrì”.

E l’idea sembra aver funzionato, considerato il riscontro dei clienti, molto attivi sui social. Naturalmente anche il metro di Kalavrì è disponibile per asporto e consegna a domicilio (la consegna è attiva in tutta la città, basta prenotare via WhatsApp al 3423939768).

Insomma, un metro dopo l’altro il cammino di Kalavrì riprende con ancora più vigore. Come sempre all’insegna del gusto e della voglia di stupire.

Per info e prenotazioni:

Kalavrì Via Lungomare Stefano Pugliese, 199, 88100 Catanzaro CZ

Telefono: 096131151 Whatsapp:342 3939768