Parco Genziana: “Speso tanto denaro pubblico per ammirare incuria e degrado”

Chiude la società “Bocciofila Mater Domini” di Catanzaro e si infrange così quel sogno di tanti appassionati e anziani suoi iscritti di poter avere due campi di bocce a norma, per i quali la società negli anni ha cercato di interloquire con l’Amministrazione comunale, per coltivare una semplice passione nel quartiere Mater Domini, all’interno del Parco della Genziana, in una città che per gli anziani non offre di certo particolari iniziative.

Si chiude a malincuore

Chiude la società e lo fa a malincuore portandosi dietro la delusione per le promesse mai mantenute da parte delle Amministrazioni susseguitesi negli anni, nella difficoltà di costruire e gestire due campi di bocce a norma nonostante alcuni investimenti: “Rinnovare l’iscrizione alla Federazione Italiana di Bocce non avrebbe avuto nessun senso – ha affermato l’ormai ex Presidente Roberto Romeo – abbiamo deciso di non farci prendere più in giro dagli amministratori locali, che per anni si sono riempiti la bocca di promesse senza riuscire a costruire due campi da bocce, spendendo tra l’altro parecchi soldi in interventi inconcludenti o per niente efficaci.”

Tra promesse e interventi inadeguati

L’amaro in bocca è quello che rimane dopo circa diciannove di promesse e speranze, tra l’entusiasmo nel vedere qualcosa muoversi e la delusione di constatare invece una realtà spesso caratterizzata da degrado: “Intorno al 2009 c’è stato un intervento, pressoché inutile, per coprire gli originari campetti di Parco Genziana – ha raccontato – è stato istallato solo uno scheletro di ferro, rimasto lì per diverso tempo e poi rimosso lo scorso anno, non si sa per quale motivo, e montato presso la sede FIGC di Catanzaro Sala.”

E la riflessione del Presidente prosegue in merito alla tensostruttura installata, invece, qualche anno fa nei pressi della chiesa dove era stato collocato il nuovo campo: “Entrava acqua da diversi punti della copertura, in più l’area da gioco non era a norma, il pavimento era irregolare e non si poteva utilizzare né per l’allenamento, né per disputare gare – ha spiegato – abbiamo cercato di interloquire con il Comune ma ci sono state solo tante parole e niente fatti, come società abbiamo anche fatto degli interventi a nostre spese ma non potevamo sobbarcarci tutti i costi di manutenzione necessari, né potevamo pagare la somma che il Comune ci chiedeva, attraverso un bando di gara, per l’affidamento della struttura.”

Tanto denaro pubblico speso ma a farla da padrone è oggi il degrado

Fare dei campi da bocce a norma non è una cosa semplice come può sembrare agli inesperti, ma per come ha spiegato Romeo richiederebbe un investimento contenuto: “Credo che se si fosse agito con raziocinio avremmo potuto avere una buona struttura senza spendere tanto denaro pubblico inutilmente, come invece è stato fatto – ha chiosato – la situazione è ben visibile, tutti possono vedere quali sono i risultati degli interventi.” E’ il degrado a farla da padrone dove invece sarebbe potuto sorgere un luogo d’incontro e spazio, un’alternativa per gli anziani del quartiere e per gli amanti di questo sport, costretti a farsi ospitare nelle altre strutture della città: “Abbiamo sprecato inutilmente denaro per avere cosa? Solo degrado e incuria – ha concluso – in questi anni i nostri tesserati hanno sentito tante promesse e molti di loro sono morti in attesa di avere un campo da gioco vicino casa. Sono amareggiato e lo sono anche tanti altri cittadini, non chiedevamo l’impossibile, solo un luogo in cui coltivare una passione, un punto in cui vecchie e nuove generazioni avrebbero potuto confrontarsi, un piccolo angolo di quartiere utile, bello e vivibile.”