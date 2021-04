Zagarise, Domenico Gallelli sta con lavoratori idraulico forestali

Non è un bel momento per comparto forestale in Calabria : poche sono le risorse del settore, assente qualsiasi progettualità alla voce tutela forestale, precario lo stato dei lavoratori.

Per il primo cittadino di Zagarise Domenico Gallelli è arrivato il momento di pianificare interventi capaci di valorizzare risorse umane e risorse paesaggistiche.

Il giovane sindaco di Zagarise, anche componente Parco della Sila, sta con i lavoratori: ” Il tempo e’ scaduto. Ci sono diritti da tutelare con tanti lavoratori che non possono vivere nell’incertezza, bisogna fare chiarezza sullo stato del settore, bisogna considerare la montagna come strumento foriero di opportunità “.

Domani, sabato 24 aprile, ore 10, presso tutte le prefetture calabresi ci sarà un sit in di protesta organizzato da Cgil – Cisl e Uil con intento precipuo di valorizzare il lavoro forestale in una Regione dove la montagna occupa ruolo preminente.