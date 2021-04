Caso Petrini, si va in secondo grado: presentato ricorso dalla Dda di Salerno

La Dda di Salerno ha proposto ricorso in appello contro l’ex presidente della Corte di appello di Catanzaro Marco Petrini. Petrini dovrà affrontare il processo d’appello.

Era stato condannato in primo grado con rito abbreviato a 4 anni e 4 mesi di reclusione nell’ambito dell’inchiesta Genesi, ma assolto dal capo di accusa relativo alla corruzione in atti giudiziari in cambio di favori sessuali in concorso con l’avvocato Maria Tassone, con la formula perché il fatto non sussiste.

Ora invece su questo capo di imputazione la Dda di Salerno ha proposto ricorso. La motivazione starebbe in “un’errata applicazione della legge penale, una lettura fuorviante della norma sulla corruzione in atti giudiziari”.