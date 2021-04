In arrivo la nuova ordinanza: libertà di scelta per le superiori ma monitoraggio costante

“Sto finendo di scrivere, con l’aiuto degli Uffici preposti, l’ordinanza relativa alla didattica”. Scrive così il presidente ff della Regione Calabria, Nino Spirlì, il quale annuncia la volontà di mantenere ” la democratica libertà di scelta per le scuole secondarie superiori. Ma monitoreremo, come sempre, l’andamento dei contagi su tutti i territori e saremo pronti a decidere, quando e ovunque ce ne fosse bisogno, in modo incisivo a tutela della salute e della sicurezza di tutti.

Ritengo che l’aumento dei contagiati ci stia insegnando, purtroppo tristemente, tanto”.