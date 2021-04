Sobria come previsto dai protocolli anti covid la cerimonia per i festeggiamenti del 25 aprile nel 76° anno della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Presenti alla cerimonia in Piazza Matteotti per la deposizione della corona il Prefetto Maria Teresa Cucinotta, il sindaco Sergio Abramo e in rappresentanza dell’Anpi Mario Vallone.