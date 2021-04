Celebrato il 25 aprile a Girifalco, il racconto di Salvatore: “Mio padre prigioniero di guerra”

Il dolore, la paura, la fame e la nostalgia. Ma, poi, la gioia. Il ritorno alla vita.

Salvatore Stranieri

Salvatore Stranieri, girifalcese emigrato in Svizzera, ha raccontato la storia di suo padre Domenico per testimoniare quanto brutta sia stata la guerra per tanti girifalcesi. Tanti italiani, che, oggi, festeggiano il 76° anniversario della liberazione. La festa della ritrovata libertà. La festa dell’Italia.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione comunale nell’ambito della rassegna, giunta al suo quinto appuntamento, “Girifalco racconta Girifalco”.