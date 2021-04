Anche il sindaco Sergio Abramo si è sottoposto alla vaccinazione anti Covid presso l’hub allestita all’Ente Fiera. La campagna vaccinale prosegue per la giornata di oggi secondo uno schema organizzativo fluido e lineare. Il vaccino inoculato è Astrazeneca, l’unico vaccino che viene somministrato nell’hub vaccinale ente fiera anche in questi giorni di vax day. Abramo rientra nella categoria dei soggetti over 60.