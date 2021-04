Acqua, domani interruzione del servizio nel quartiere Fortuna

Domani, martedì 27 aprile, dalle 7.30 fino al primo pomeriggio, sarà interrotta l’erogazione idrica nel quartiere Fortuna. Lo rende noto l’Ufficio acquedotti di Palazzo de Nobili, specificando che l’interruzione si rende necessaria per consentire i lavori di realizzazione del nuovo nodo idrico su Viale Magna Grecia, nell’ambito del progetto di ingegnerizzazione delle reti idriche urbane. I disagi interesseranno le utenze di via Cattaneo e del quartiere Fortuna, nell’area compresa tra il Centro commerciale “Le Fornaci” (escluso) e incrocio Via Nazionale/Via Stretto Antico (escluse).