La scuola è chiusa da un po’, ma i vandali devono trovare sempre il loro modo meschino di divertirsi. Come? Vetri rotti e devastazione alla scuola di via Benedetto Croce, nel quartiere Pontegrande, dove questa mattina si è potuto constatare il lavoro “sporco” di qualche incivile che ha deciso di trascorrere qualche ora distruggendo un edificio scolastico elementare. Indagini in corso per trovare i colpevoli.