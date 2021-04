Basso Profilo, Brutto padre e figlio ai domiciliari ma no all’aggravante mafiosa. Le motivazioni del Tribunale del Riesame

Esclusa l’aggravante mafiosa, e riqualificato il reato da voto di scambio politico mafioso in corruzione elettorale ma per Tommaso Brutto già consigliere comunale di Catanzaro e per il figlio Saverio, assessore a Simeri Crichi, il Tribunale della Liberta di Catanzaro non ha inteso revocare o attenuare la misura cautelare imposta loro, gli arresti domiciliari, in quanto indagati nell’inchiesta Basso Profilo.

Secondo quanto si legge nell’ordinanza 33 pagine con cui i giudici Giuseppe Valea (presidente), Michele Cappai e Mariarosaria Migliarino (a latere) spiegano le ragioni della decisione sembra acclarata l’esistenza di un sodalizio corruttivo in cui Brutto padre e figlio intermediano tra due altri indagati Ercole D’Alessandro, finanziere, e Antonio Gallo imprenditore del settore dell’antinfortunistica. Al centro l’esistenza del cosiddetto affare albanese.

“Le posizioni di Tommaso e Saverio Brutto – si legge nell’ordinanza – fanno il loro ingresso sulla scena investigativa del procedimento convenzionalmente denominato “Basso Profilo” a partire dal mese di aprile del 2017, quando le intercettazioni telematiche disposte nel corso delle indagini hanno captato una serie di dialoghi, intervenuti tra Tommaso Brutto e il maresciallo Alessandro D’Ercole, militare in servizio presso il GOA della Guardia di Finanza di Catanzaro.

Tra i due, per come si comprende dal tenore delle conversazioni intercettate, vi era un pregresso rapporto di conoscenza (circostanza confermata dagli stessi indagati in sede di interrogatorio di garanzia); inoltre, i due avevano in comune il coinvolgimento dei propri figli in un contenzioso giuslavoristico con la Fondazione Calabresi nel mondo. Tommaso Brutto e Ercole D’Alessandro discutevano dell’opportunità di effettuare un investimento in Albania.

Nelle loro conversazioni, i due hanno fatto riferimento alla possibilità di aprire una attività commerciale del tipo “Brico”. Tommaso Brutto si è espressamente detto “più tranquillo” se anche il D’Alessandro fosse coinvolto nel progetto. Nel corso di successivi incontri i due hanno più volte ripreso il tema, con Brutto che ha presentato al D’Alessandro la possibilità di coinvolgere nell’affare un imprenditore del settore dell’antinfortunistica – Antonio Gallo, figura centrale di questo procedimento (…)

La proposta di come hanno dimostrato i successivi sviluppi investigativi, ha immediatamente convinto D’Alessandro, che, dopo avere conosciuto il Gallo, ha deciso di partecipare attivamente al progetto imprenditoriale, allettato dalla possibilità di veder coinvolto nell’affare il proprio figlio , alla ricerca di una occupazione lavorativa.

D’Alessandro, in più dialoghi, ha fatto riferimento alle sue conoscenze ed ai suoi “agganci” in Albania, frutto della sue pregresse esperienze investigative in quel territorio ed in altri limitrofi, che sarebbero potuti risultare utili per consentire il rapido e proficuo sviluppo del progetto”.

Di lì a poco ha effettivamente avuto inizio L’affare albanese, con la costituzione, in data 22 giugno 2017, di una società nella quale sono risultati soci Antonio Gallo , Saverio Brutto, figlio di Tommaso, nonché il figlio di Ercole D’Alessandro la quale si è occupata della gestione di una nuova sede, in Albania, dell’attività antinfortunistica riconducibile a Gallo. “I fatti emersi nel corso del presente procedimento appaiono indicativi della spiccata propensione degli odierni indagati alla commissione di condotte di reato, strumentali all’accrescimento dei loro ambiti relazionali e del loro prestigio personale” ma non sufficiente per parlare di aggravante mafiosa.

“I Brutto – si legge ancora nelle carte – sapevano cioè Gallo, solo lambito dall’operazione “Borderland”, fosse in realtà stato coinvolto in ben più ampi traffici delittuosi con gli esponenti del clan Trapasso. Del resto, i Brutto si sono rapportati continuamente con il Gallo e di certo ne hanno percepito la preoccupazione per le ulteriori indagini che sapevano essere svolte sul suo conto.

In questa prospettiva è senz’altro corretta l’affermazione dello stesso pm secondo cui i Brutto, a conoscenza dei passati rapporti delinquenziali del Gallo, avessero accettato di entrare in affari con il Gallo pur sapendo che fosse imprenditore “in odore di ‘ndrangheta”.

Vi è però da rilevare che non risulta che i Brutto fossero a conoscenza delle ulteriori attività delinquenziali che Gallo è risultato avere posto in essere, a beneficio delle cosche di ‘ndrangheta del crotonese, nello stesso periodo nel quale ha cooperato con loro nel “comitato di affari”. Le risultanze investigative di questo stesso procedimento hanno infatti dimostrato che il Gallo, parallelamente alle attività svolte con i Brutto, svolgesse attività organizzata di falsa fatturazione per operazioni inesistenti, nonché coltivasse rapporti con soggetti esponenti della ‘ndrangheta crotonese, ai quali egli ha anche versato diverse somme di denaro, come forma di contribuzione alle loro organizzazione criminali.

Di tanto, tuttavia, non vi è prova che i Brutto fossero a conoscenza.

Tale constatazione impedisce, ad avviso del Collegio, di ritenere configurabile a carico degli odierni indagati, con riferimento all’attività delinquenziale nella quale sono stati coinvolti unitamente al Gallo, l’aggravante della finalità di agevolazione mafiosa”.