“I soci FTO presentano…”, giovedì tutti invitati a Tropea

Benvenuti in Calabria, con FTO in diretta nella splendida cornice del Santuario di Santa Maria dell’Isola di Tropea. Giovedì 29 aprile, alle ore 18, siete tutti invitati a Tropea, all’edizione speciale del format “I soci FTO presentano…” dove i nostri associati, finalmente dal vivo, parleranno delle infinite bellezze della Calabria. L’evento eccezionale sarà trasmesso anche in diretta sulla nostra pagina Facebook e sulla pagina di FTO Calabria.

Con il patrocinio di: Regione Calabria – Comune di Tropea – Enit

Parteciperanno: Fausto Orsomarso – Ass. al Turismo Regione Calabria Francesco Cuteri – Prof. Accademia delle Belli Arti di Catanzaro