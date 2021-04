Il silenzio di chi sull’ergastolo ostativo non la pensa come Wanda Ferro

Wanda Ferro, parlamentare di Fratelli d’Italia, da qualche giorno interviene sulla pronuncia della Corte costituzionale che ha censurato l’istituto dell’ergastolo ostativo perché “incompatibile” con i principi di uguaglianza e di funzione rieducativa della pena, dettati dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, e con il divieto di pene degradanti sancito dalla Convenzione europea dei diritti umani. La posizione assunta da Ferro è nettamente contraria all’ipotesi di una modifica della legislazione vigente che nega ogni tipo di beneficio penitenziario ai condannati per mafia che non collaborano con la giustizia. Nel farlo afferma testualmente: “Mentre i magistrati combattono lo Stato si sta arrendendo”.

Non è mio obiettivo entrare nel merito del tema riproposto dalla Corte, che assegna un anno di tempo al legislatore per intervenire con eventuali modifiche: non ne ho la competenza anche se coltivo la mia opinione. Quel che mi preme qui evidenziare è come su questo argomento così importante, soprattutto nel nostro Mezzogiorno e nella nostra regione, non si sia sentita una voce di eguale autorevolezza e dignità parlamentare che sia intervenuta a sostegno della tesi propugnata dalla Corte costituzionale.

Voci, sensibilità, saperi che sicuramente esistono anche nella rappresentanza parlamentare calabrese e che però tacciono. Forse perché il tema è divisivo, e, come altri su cui si sorvola perché “la pancia” del Paese votante male li tollera, è meglio far finta di niente e lasciare che decadano da soli come la polvere da raccattare sotto il tappeto. È evidente che, se nessuno ribatte a quanto Ferro sostiene – ne ha tutto il diritto – passa la convinzione non solo che tutti la pensino in egual modo, ma che il problema neanche si ponga. Tra l’altro creando o avallando la discriminazione di cui sopra, per la quale da una parte ci sono i magistrati e dall’altra lo Stato. Come se si magistrati fossero cosa a sé, fuori dallo Stato, o facenti parte di altro Stato. Con il pericoloso sottinteso che lo Stato che non sta al fianco dei magistrati che fanno la guerra alla mafia sia neutrale o, peggio, con questa alleato.

Parlamentari che la pensate come la Corte costituzionale, che il “fine pena mai” sia un ossimoro della civiltà giuridica, fatevi avanti. Altrimenti non si esce più dal falso dilemma di “Ecce Bombo”: “Mi si nota di più se (inter)vengo e me ne sto in disparte o se non (inter)vengo per niente?”. Nell’un caso o nell’altro il risultato è lo stesso. Si noterà solo chi interviene e con parole che rimangono, anche perché richiamano simboli, fatti e date che appartengono a tutti. Anche a chi la pensa diversamente dall’onorevole Wanda Ferro.