Last Generation, arrestato un 26enne di Guardavalle

Il 25 aprile 2021, in Guardavalle (CZ), i Carabinieri della Compagnia di Soverato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di Vincenzo Aloi, 26enne, di Guardavalle.

Il provvedimento arriva dopo la condanna di Aloi alla pena di anni 16 emessa dal GUP del Tribunale di Catanzaro, in data 23 aprile 2021, al termine del giudizio abbreviato scaturito dall’indagine convenzionalmente denominata “Last Generation”, che, nel giugno 2019, aveva portato al fermo di 26 indagati eseguito dai Carabinieri. I reati per i quali Aloi è stato condannato sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, quale promotore e organizzatore, e varie ipotesi di cessione di ingenti quantitativi di stupefacenti.