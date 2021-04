Cannabis, a Catanzaro sit-in a sostegno di Walter De Benedetto promosso dalle Sardine

Sit in di solidarietà questa mattina a Catanzaro per Walter De Benedetto l’uomo accusato di coltivazione di sostanza stupefacente dopo aver deciso di produrre nel giardino di casa, cannabis per allievare i dolori dell’artrite reumatoide con cui convive da tanti anni.

La manifestazione si è svolta in piazza Matteotti davanti all’ingresso della Procura di Catanzaro su iniziativa del movimento Sardine nell’ambito di una mobilitazione nazionale proprio nelle stesse ore in cui si svolgeva ad Arezzo il processo in rito abbreviato di Di Benedetto, in cui, si è appreso poco dopo, è stato assolto.

Nel video le parole di Jasmine Cristallo portavoce del Movimento Sardine.