Consegnati i lavori al liceo scientifico e all’istituto Ipsar di Chiaravalle

L’Amministrazione provinciale di Catanzaro ha consegnato i lavori di manutenzione straordinaria relativi al liceo scientifico e all’istituto Ipsar del Comune di Chiaravalle Centrale.

“Continua – ha spiegato il consigliere provinciale Fernando Sinopoli, presente alla consegna dei lavori – l’impegno per dotare il territorio provinciale di edifici a norma e di nuova fattura. La complessità del periodo che stiamo vivendo ha colpito molto anche il mondo della scuola che ha dovuto prendere confidenza con nuove metodologie didattiche ed apportare cambianti strutturali per rendere fattibile la didattica in presenza. L’Amministrazione provinciale, guidata dal presidente Sergio Abramo, ha sempre lavorato per consentire agli studenti di studiare nelle migliori condizioni possibili. Sentiti ringraziamenti li rivolgo al dirigente scolastico Candelieri e all’Amministrazione comunale di Chiaravalle Centrale, rappresentata nell’occasione dal vicesindaco Fera Maria Stefania dai consiglieri Donato Liberata e Santoro Bruno Antonio.

Doverosi, come sempre, anche i ringrazianti al dirigente del settore Floriano Siniscalco, all’ing. Costanzo, ai tecnici della Provincia e al consigliere delegato all’Istruzione Ezio Praticò”.

“Gli interventi – spiega Sinopoli – prevedono due separate fasi di progettazione. Il liceo scientifico sarò interessato dal rifacimento dei servizi igienici, dai lavori di efficientamento energetico, dalla sostituzione dei serramenti esterni e realizzazione dell’ isolamento termico, dalla realizzazione dell’impianto antincendio e da lavori di manutenzione straordinaria del porticato. Per quanto riguarda l’Ipsar, invece, i lavori saranno più corposi stante l’attuale inutilizzo dei locali a causa delle diverse infiltrazioni d’acqua nei pavimenti. L’edificio si divide in più corpi, il piano terra sarà adibito ad attività didattica e laboratoriale grazie alla realizzazione di cinque aule, una sala docenti, una portineria con annessi servizi, un laboratorio agronomo-chimico, servizi igienici per alunni e docenti, ripostiglio e wc. Al piano primo verranno realizzati un’aula video, un laboratorio di informatica, un laboratorio linguistico, una sala servizi per docenti e relativi servizi igienici. Lavori di efficientamento energetico sono previsti in tutto il plesso insieme alla sistemazione dell’area esterna. Il costo degli interventi è pari a euro 1. 398 605,77”.