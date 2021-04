I sindacati consegnano al governo la piattaforma per la ripartenza dell’Area centrale della Calabria

È stata consegnata al prefetto di Catanzaro la corposa e dettagliata “piattaforma per la ripartenza”, firmata da Enzo Scalese, segretario generale Cgil Area Vasta di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, da Fabio Tomaino segretario generale di Uil Crotone, e dai segretari generali regionali di Cisl Tonino Russo e di Uil Santo Biondo. La piattaforma, contenente i punti di sinergia e confronto sociale “per fare uscire dalla crisi l’Area centrale della Calabria”, è stata la base su cui si è costruita la mobilitazione dei tre sindacati che hanno dato vita al sit-in odierno di piazza Prefettura davanti al Palazzo di governo, per l’occasione presidiato da una discreta compagine di forze dell’ordine. Non c’è molta rabbia, a dire il vero, tra i manifestanti. O, più probabilmente, è contenuta e ancora razionalizzata, in attesa di conoscere in quale direzione andrà il vento della ripartenza in termini di occupazione e welfare appena si manifesteranno, se si manifesteranno, gli auspicati effetti del Recovery Plan.

Sono sette i capitoli in cui si sviluppa il documento che, iniziando per la Sanità, continua con le Aree interne e la mobilità, le Infrastrutture, le Reti di energia e servizio idrico, Ambiente e Territorio, Ciclo dei rifiuti, per terminare con Mercato del lavoro, Precariato e Lavoro atipico.

“Vogliamo rilanciare la vertenza su questo territorio tra Catanzaro Crotone e Vibo Valentia, un territorio che vive un momento di assoluto abbandono sul piano degli interventi per la sanità, per le infrastrutture – dice Tonino Russo -. Non vediamo segnali positivi nel Recovery Plan sulla linea ionica, sia della Statale 106 sia ferroviaria, nella quale al momento l’unico treno ad alta velocità si ferma a Sibari e non si capisce perché, nonostante siano stati spesi 650 milioni. Abbiamo un sistema portuale che non va: è necessario far diventare Gioia Tauro un hub collegandolo con porti importanti come Crotone e Vibo Valentia.

C’è il tema dell’A2, rimasta incompleta nei tratti più pericolosi. Insomma, è necessario accelerare l’ammodernamento di queste infrastrutture. Poi, il tema dell’Alta velocità: per noi Alta velocità è collegare Reggio con Roma in sole 3 ore, e da quello che leggiamo non ci avviciniamo minimamente a questi parametri. E allora siamo preoccupati. Poi, il grande tema dell’occupazione, con un precariato che ormai è fuori controllo: bisogna dare dignità al lavoro. Alla politica – conclude il segretario generale Cisl – diciamo di fermarsi e di non fare campagna elettorale, ma di sedersi con noi per trovare le migliori soluzioni a questi problemi, perché in gioco c’è il futuro dei nostri giovani”.

Per Santo Biondo “la manifestazione di oggi è la prosecuzione della mobilitazione unitaria che come sindacato calabrese abbiamo messo in campo, che, rafforzata da quanto emerso in questo anno di pandemia, renderemo pubblica il Primo maggio. Un programma di lavoro che non ha la presunzione di essere la verità assoluta ma vuole aprire una fase di confronto, una base programmatica inclusiva e aperta ai contributi che arriveranno dal mondo delle associazioni, dai partiti di maggioranza e opposizione, dalle forze sociali e produttive.

Proseguiamo la mobilitazione perché siamo convinti che la Calabria sta affrontando questa fase di emergenza malamente. Sul piano della diffusione del virus la sanità in Calabria è a mani nude, non sono state fatte le assunzioni, manca la riorganizzazione della rete ospedaliera, non sono stati aumentati i posti letto, la campagna vaccinale non decolla. Il 3 maggio incontriamo il ministro della Salute Speranza al quale prospetteremo questa situazione drammatica. Ma l’emergenza sanitaria non deve far dimenticare l’emergenza economica della Calabria, che già prima della pandemia era drammatica, con 18 punti di Pil in meno rispetto al resto del Mezzogiorno e al Paese. Non siano soddisfatti – sottolinea il segretario Uil – del Piano nazionale di ripresa e resilienza: c’è un’attenzione che riguarda il resto del Mezzogiorno ma non la Calabria”.

Angelo Sposato parte dalla più stretta attualità: “Ieri il Consiglio regionale si è occupato della sanità ma in modo molto tiepido. Dalla politica e dal commissario ci saremmo aspettati risposte e soluzioni che non sono arrivate. Abbiamo 150 milioni di fondi Covid non spesi, i fondi del Decreto Calabria non spesi, c’è la possibilità di fare le assunzioni ma non sono state fatte. Al ministro Speranza il 3 maggio chiederemo alcune misure operative: una deroga ai commissari per i bilanci e gli atti aziendali, la sterilizzazione e l’azzeramento del debito, e personale qualificato da inviare nelle Asp per mettere a posto bilanci e atti aziendali e sbloccare le assunzioni. Sulle questioni economiche vediamo un Recovery Plan senza un cronoprogramma: vorremmo capire quali investimenti pubblici il governo intende mettere in campo, al momento non c’è nulla. Stiamo pensando a fare azioni unitarie – preconizza il segretario Cgil – per sensibilizzare su questi tempi.

Il 1° maggio presenteremo un Piano dettagliato di ripartenza per la Calabria da offrire alla politica nazionale e regionale”.

“Vogliamo spostare la discussione sulle questioni di merito – sintetizza infine Enzo Scalese, segretario Area Vasta Cgil -. Il Recovery Fund ci dà possibilità di colmare il gap che interessa tutto il Mezzogiorno e in particolare la Calabria. Scontiamo qui, però, una mancanza di concertazione, e come sindacato registriamo nella quotidianità i disagi che si vivono nel territorio. Vogliamo che il documento diventi patrimonio di tutti coloro che vogliono operare concretamente con le cose da fare adesso e non solo con quelle che si potrebbero fare”.

Insomma, mai come quest’anno il mese di maggio parte all’insegna dell’impegno sindacale per il lavoro e per affrontare i nodi irrisolti che comprimono lo sviluppo economico della Calabria, di cui l’Area centrale non vuole rimanere tale solo per entità geografiche ma per assumere ruolo e capacità di baricentro per l’intera regione.