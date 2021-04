Muore il figlio di Natuzza, cordoglio del presidente Spirlì

«Apprendo con estremo dispiacere della morte di Antonio Nicolace. Nella certezza che si trovi già tra le braccia della sua Santa Mamma ed eroica calabrese, la Serva di Dio Natuzza Evolo, prego Nostro Signore per la sua anima ed esprimo il mio cordoglio alla famiglia tutta e abbraccio fraternamente il dottor Fortunato Varone, nipote di Antonio Nicolace e fidato collaboratore della Giunta regionale in qualità di dg della Protezione civile».

Lo afferma il presidente della Giunta regionale, Nino Spirlì.

Nicolace, figlio della mistica di Paravati Natuzza Evolo, nei confronti della quale è in corso la causa di canonizzazione, aveva 73 anni ed è stato colto da malore mentre si stava recando a svolgere dei lavori in campagna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 oltre che i carabinieri ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Antonio Nicolaci era sposato e padre di tre figli.