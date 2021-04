Operazione Big Bang, annullata misura cautelare in carcere per uno degli indagati

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro presieduto dal Giudice Giuseppe Valea ha annullato l’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro a carico di Giuseppe Talarico 36 anni indagato nell’operazione Big Bang un blitz delle forze dell’ordine dello scorso 29 amrzo nei confronti di 13 soggetti presunti appartenenti alla locale di ‘ndrangheta di Cutro e San Leonardo di Cutro. L’accusa era associazione mafiosa ex 416 bis.

Un reato tra i più gravi e infamanti che Talarico ha fermamente contestato, mostrandosi sin dall’interrogatorio di garanzia, pronto a chiarire ogni episodio su cui quell’ordinanza fondava le proprie contestazioni nell’assoluta certezza della sua estraneità al contesto criminale.

Estraneità di Talarico accertata e dichiarata dal Tdl, dopo 28 giorni trascorsi in carcere e che, in esito alla discussione tenutasi in data 22 aprile, accogliendo le argomentazioni messe nero su bianco dagli avvocati Giovanni Merante e Salvatore Zoleo come detto ha annullato l’ordinanza.

Il Collegio Giudicante, infatti, ha messo in luce come il quadro indiziario emergente dal complesso delle risultanze investigative non facesse emergere alcuna intraneità del Talarico al gruppo criminale. Ed anzi, continua l’ordinanza, Talarico “non apporta alcun contributo causale nella realizzazione delle finalità ovvero nell’incremento della capacità intimidatoria nel territorio”. Con ciò chiarendo che quegli stessi elementi posti a fondamento dell’ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere non consentivano di ravvisare una situazione “che possa trovare positiva considerazione sul piano della partecipazione del

Talarico al Sodalizio di San Leonardo di Cutro”.

Un provvedimento che, come dichiarato dallo stesso Talarico, “profuma di legalità”.