Stabilimenti balneari, primi passi verso l’avvio delle attività

Al via l’iter per l’avvio della stagione per gli stabilimenti balneari. Concessioni balneari per quest’anno prolungate al 31 ottobre 2021; da giovedì gli interessati potranno iniziare a inoltrare i documenti per le scie. La procedura sarà seguita dal dirigente Giovanni Laganà; mentre dal punto di vista politico è di competenza dell’assessore al Turismo Alessandra Lobello. E’ quanto emerso da una riunione svoltasi oggi.