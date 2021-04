L’incuria sulla strada provinciale nel tratto tra Andali e Cuturella di Cropani

L’incuria regna incontrastata sulla strada provinciale tra Andali e Cuturella, frazione di Cropani. Ancora una volta, parlare di arteria gibbosa e quasi impraticabile è un eufemismo.

Ovunque si posa lo sguardo dei passanti sulla via di comunicazione ricadente sotto la giurisdizione della Provincia di Catanzaro, si constata che c’è qualcosa che non va: smottamenti, buche profonde, asfalto alterato, erbacce sopra i guard rail, addirittura piloni della luce fatiscenti con tralicci penzolanti.Un disservizio segue l’altro senza soluzione di continuità con pesanti rischi per chi attraversa la fruita strada.

Il problema è presto detto: alcuni cantieri non sono mai partiti anche se promessi e dove occorre manutenzione viene procrastinata alle calende greche. Se cercate una strada che non ha i requisiti alla voce sicurezza, raggiungete, non senza rischi, Cuturella di Cropani passando per Andali.