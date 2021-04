“Noi, né mafia, né massoneria”. Dipendenti S.Anna Hospital in piazza

“Manifestano a tutela del supremo diritto al lavoro e per il supremo diritto alla salute”, i dependenti, familiari e pazienti che si sono ritrovati per una nuova manifestazione di protesta che si sta tenendo nella piazzetta di fronte alla Prefettura su Corso Mazzini. I manifestanti si sono disposti circolarmente e hanno esposto gli striscioni. Tra i più significativi quello in foto che vuole sottolineare la distanza che deve intercorrere tra il S.Anna struttura sanitaria al servizio del capoluogo e della regione e dei suoi dipendenti, con l’indagine penale che coinvolge la clinica da alcuni mesi. “nè mafia, nè massoneria. S.Anna è casa mia” Nelle prossime ore un resoconto della manifestazione. In alto le interviste video.