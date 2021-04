Positivo un alunno dell’infanzia, il sindaco di Borgia sospende le attività didattiche

“Questo pomeriggio ho appreso dal Dipartimento di Prevenzione che un alunno frequentante la scuola dell’infanzia di Roccelletta è positivo al virus Covid-19, ho immediatamente interloquito per le vie brevi con le istituzioni scolastiche anche per avviare un primo tracciamento”. Lo afferma sui social il sindaco di Borgia Elisabeth Sacco, la quale fa anche sapere di essere “in in attesa di conoscere l’esisto del tampone molecolare di un alunno frequentante la scuola dell’infanzia di Borgia centro”.

“Ho deciso quindi, . continua – come avrete già appreso, al fine di limitare il rischio di contagio da Covid-19 all’interno delle scuole, di emettere ordinanza di sospensione delle attività in presenza per le due scuole dell’infanzia presenti sul territorio comunale fino a nuove disposizioni, comunicandola alla dirigenza questo pomeriggio anche al fine di informare i genitori interessati delle disposizioni emanate. Nella stessa ordinanza è fortemente raccomandato ai genitori degli alunni facenti parte delle due classi interessate da presunti o confermati casi di positività al COVID-19 di richiedere l’attivazione della DAD per i fratelli o sorelle dei suddetti alunni che frequentano altre classi dell’IC Sabatini di Borgia”.