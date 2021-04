Sportello comunale protocollo, l’Ordine degli ingegneri: ‘Disappunto, quasi sempre chiuso’

Una nota dell’Ordine degli ingegneri di Catanzaro invita il dirigente del Comune del settore Edilizia privata e Sue, Giovanni Laganà, a un più efficiente servizio dello sportello protocollo.

“Come è noto, – si legge nel documento a firma del presidente degli Ingegneri Gerlando Cuffaro – per poter utilizzare le agevolazioni del Superbonus 110, i colleghi, per poter documentare e certificare la regolarità urbanistica, devono necessariamente poter acquisire progetti e documentazione tecnica in possesso negli appositi archivi.

Mi è dato sapere, come segnalato da diversi colleghi, che l’ufficio del protocollo preposto a tali adempimenti è attualmente aperto solo i giorni di lunedi e mercoledì ed in particolare sembrerebbero essere all’uopo destinate poche unità lavorative.

Infatti, per come riferitomi Io scorso lunedì 26 marzo, risultando assente l’addetto preposto, lo sportello protocollo è rimasto chiuso ed i colleghi presenti non vi hanno potuto accedere con grande disappunto.

Ritengo che, come Lei potrà certamente comprendere, essendo uno stimato professionista – conclude la nota – in tale periodo in cui vi sono svariati interessi per accedere alle pratiche archiviate, il servizio del protocollo in oggetto dovrebbe essere più efficiente, garantendo, comunque, in ogni caso, la presenza sempre di un addetto per dare riscontro alle richieste e, preferibilmente, ipotizzare almeno tre giorni a settimana di apertura al pubblico”.