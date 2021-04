Una buca pericolosa su via Lungomare. “Il solito rattoppino non basta”

Nel quartiere Lido di Catanzaro in via lungomare altezza civico 183, si è ricreata una pericolosa buca che si sta per trasformare in una propria e vera voragine.

Se non si interviene con celerità, e non solo, ma in modo risolutivo senza procedere con il solito rattoppino che sarebbe come voler fare un buco nell’acqua, si rischia di causare seri danni a automezzi e persone, nonché enormi sprechi per le casse comunali che, automaticamente, ricadono sulle spalle dei cittadini.

La segnalazione è di Elio Mauro (Il Ponte Morandi)