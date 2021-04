Disperso da questo pomeriggio, trovato morto in tarda serata 71enne a Simeri Crichi

E’ stato trovato morto questa sera non lontano dal castello di Simeri in provincia di Catanzaro Quinto Costanzo 71 anni, l’uomo di cui si erano perse le tracce questo pomeriggio.

L’allarme è scattato dopo che era stato visto l’ultima volta nell’ autocarrozzeria dal cognato. I Carabinieri sono stati impegnati nelle ricerche per diverse ore con l’ausilio poi di una squadra di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina che era stata chiamata a supporto.

Nella tarda serata il ritrovamento del corpo in un canalone in cui era presumibilmente caduto. Mentre scriviamo si attende sul posto l’arrivo della Polizia Scientifica per fare luce sulla tragedia ed eseguire gli accertamenti di rito.