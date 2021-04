Dinamismo ed eleganza, la nuova Ds 9 in anteprima esclusiva al “Ds Salon Lamezia Terme”

Dal 3 al 9 maggio scopri tutte le caratteristiche della nuova berlina C/O AUTOCURTI SRL salone in località Comuni Condomini a Maida.

In anteprima esclusiva, dal 3 al 9 maggio, la concessionaria “Ds Salon Lamezia Terme” aprirà le porte dell’autosalone per mostrare la nuova nata in casa Ds Automobiles: la berlina Ds 9 E-Tense.

Nata con il motore Plug-In Hybrid E-TENSE, con una potenza di 225 cavalli, il nuovo emblema del lusso made in France è stata creata per offrire comfort ineguagliabile, eccellenza tecnologica e design inimitabile.

Una silhouette moderna ed elegante

Ds 9 si distingue per le sue linee moderne, che uniscono eleganza e dinamismo. I suoi dettagli, come la lavorazione “Clous de Paris” o le maniglie a scomparsa, conferiscono alla berlina DS un design unico.

I Ds Active led vision coniugano design originale e tecnologia. Sono costituiti da un faro principale a LED e da tre moduli LED rotanti che si inclinano in funzione dell’angolo di sterzata, della velocità della vettura e delle condizioni metereologiche per assicurare sempre una visione ottimale. Uno spettacolo scenografico, ma allo stesso tempo tanta utilità, in un mix che rappresenta proprio l’essenza del Marchio, che fornisce soluzioni all’avanguardia con un occhio di riguardo allo stile.

Sul frontale di DS 9 E-TENSE campeggia un dettaglio in metallo guilloché “Clous de Paris”; una finitura artistica e tecnica, ispirata alla raffinata lavorazione dell’orologeria di alta gamma.

Il design di DS 9 E-TENSE è impreziosito dalle maniglie delle porte a scomparsa che si aprono quando ci si avvicina e spariscono quando ci si allontana.

Design interno: la quintessenza dell’eleganza