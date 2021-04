E’ tornata la Lupa di mare

E’ tornata nuovamente la Lupa di mare ad avvolgere gran parte della costa catanzarese in un’atmosfera insolita alla quale non si è abituati. Dopo una mattinata di caldo quasi estivo, la nebbia proveniente dal mare e formatasi per un repentino abbassamento della temperatura, ha raggiunto, per il secondo giorno consecutivo, la costa avvolgendo case e strade e creando uno scenario quasi fiabesco. Questa volta la fitta nebbia ha raggiunto anche le zone più interne della costa, mentre nel centro città splende il sole.