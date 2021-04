L’auto fotografica Google a Catanzaro. Aggiornamento mappe in arrivo per pc e smartphone?

Presto mappe aggiornate google di Catanzaro sui nostri pc o smartphone? Si direbbe di sì almeno stando a quanto si può osservare da ormai diversi giorni sul territorio cittadino. La macchina google, quella che fotografa strade, palazzi quartieri che poi diventeranno le nuove cartine georgrafiche 2.0 è stata avvistata piu volte, da un po’ di tempo e in varie zone della città. Eccola una foto delle celebre “auto fotografica” scattata questo pomeriggio in una via interna di rione Samà nel quartiere Sala.