Morto improvvisamente Salvatore Mazza ultras del Catanzaro molto conosciuto

Un giovane ultras del Catanzaro, Salvatore Mazza è morto questa sera nella sua abitazione nel centro storico della città. Secondo quanto si è appreso è deceduto in seguito a un malore improvviso.

L’intervento dei medici del 118, tempestivo e continuato, non è bastato a rianimare l’uomo trovato praticamente in arresto cardiaco. Sul posto anche la polizia che indaga per stabilire inequivocabilmente le cause del decesso.

Mazza, molto conosciuto nella tifoseria aveva 40 anni.