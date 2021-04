‘Ndrangheta e carburanti, nuova maxi-operazione: 56 misure cautelari (NOMI)

Il Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, hanno dato esecuzione, nella mattinata odierna, all’Ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Catanzaro, Valeria Isabella Valenzi, nei confronti di 56 indagati, dei quali 28 sottoposti alla custodia cautelare in carcere, 21 agli arresti domiciliari, 4 all’obbligo di dimora e 3 a misura interdittiva, su richiesta del procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, e dei sostituti procuratori Andrea Mancuso, Annamaria Frustaci e Antonio De Bernardo.

Sono 83 complessivamente gli indagati.

Il provvedimento cautelare è stato emesso nell’ambito della manovra di contrasto alla ‘ndrangheta unitaria, immediata prosecuzione della attività di indagine portata avanti nella operazione c.d. “Rinascita”, che ha portato, il giorno 8 aprile scorso, nell’ambito dell’operazione congiunta delle DDA di Roma, Napoli, Reggio Calabria e Catanzaro denominata “Petrol Mafie SPA”, all’esecuzione di un Decreto di Fermo di indiziato di delitto emesso da questa Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di 15 persone.

I responsabili sono indagati, a vario titolo, per associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata a commettere delitti di estorsioni, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, intestazione fittizia di beni, evasione delle imposte e delle Accise anche mediante emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (F.O.I.), contraffazione ed utilizzazione di Documenti di Accompagnamento Semplificati (DAS); delitti aggravati dall’essere stati commessi al fine di agevolare le associazioni ‘ndranghetistiche attive sul territorio calabrese.

Le attività investigative, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro e portate avanti dai R.O.S. dei Carabinieri e dalla componente specialistica in materia di accise del Nucleo di Polizia Economico-Finanziario della Guardia di Finanza di Catanzaro, chiudono il cerchio sulle attività illecite di interesse dell’associazione di stampo mafioso capeggiata dal clan “Mancuso” di Limbadi (VV), nell’ambito del remunerativo commercio fraudolento di prodotti petroliferi, colpendo gli assetti organizzativi e logistici del sodalizio.

I beni già sottoposti a sequestro di urgenza, sequestrati nelle province di Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Crotone, Napoli, Salerno, Verona, Catania, Palermo, Messina, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, riconducibili a società di capitali e a ditte individuali operanti nel settore del commercio di carburanti e dei trasporti, a seguito di convalida, da parte del Gip, del provvedimento emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica, sono stati affidati agli Amministratori Giudiziari.

IN CARCERE

AGOSTA Alberto Pietro, n. Catania il 31.08.1986

AGUI’ Roberto, n. Bovalino (RC) il 31.10.1971

ANELLO Francescantonio, n Lamezia Terme (CZ) il 21.05.1989,

BARBIERI Giuseppe, n. Vibo Valentia il 23.7.1973

BORRIELLO Luigi, n. Torre del Greco (NA) il 11.09.1975

CAPARROTTA Gerardo, n. Carignano (TO) il 5.12.1968

COPPOLA Alberto, n. Napoli il 19.07.1967

D’AMICO Antonio, n. Vibo Valentia il 10.05.1964

D’AMICO Giuseppe, n. Vibo Valentia il 23.10.1972

FIARE’ Filippo, n. San Gregorio d’Ippona (VV) il 15.03.1957

GIORGIO Salvatore, n. Catanzaro il 07.07.1974

LEONARDI Sergio. n. Catania il 07.02.1978

MANCUSO Francesco, n. Limbadi il 19.01.1957

MANCUSO Silvana, n. Taurianova (RC) il 10.09.1969

MERCADANTE Giuseppe, n. Caserta il 13.01.1979

MITIDIERI Giulio, n. Marsicovetere (PZ) il 03.04.1952

MONTELEONE Francesco, n. Vibo Valentia il 13.11.1985

MORABITO Luciano. n. Africo (RC) il giorno 11.10.1958

PORRETTA Francesco Saverio, n. Milano il 17.06.1974

PRENESTI Antonio, n. Nicotera il 20.9.1966

PRESTANICOLA Daniele, n. Vibo Valentia il 13.10.1982

PUGLIESE Rosamaria, n. Vibo valentia il 14.05.1975

RIGILLO Domenico, n. San Vito sullo Ionio (CZ) il 06.01.1972

ROMEO Orazio, n. Catania il 19.04.1969

RUCCELLA Giuseppe, n. Vibo Valentia il 29.09.1981,

TEDESCO Francescantonio, n. Vibo Valentia il 27.11.1968

TERRANOVA Giuseppe, n. Messina il 26.01.1973

TIRENDI Alessandro Primo, n. Milano il 03.03.1982

AI DOMICILIARI

CARVELLI Armando. n. Crotone il 10.04.1986

CARVELLI Giovanni. n. Catanzaro il 13.04.1994

AGOSTA Enrico, n. Catania il 27.12.1993

BETTOZZI Anna, n. Roma il 27.07.1958

COPPOLA Roberta, n. Torre del Greco il 2.3.1998

D’AGOSTINO Felice, n Terlizzi (BA) il 03.02.1982

D’ANGELO Francesco, n. Vibo Valentia il 09.08.1946

DI CESARE Virginia, nata a Roma il 25.09.1993

FALSAPERLA Gioacchino, n. Catania il giorno 11.08.1965

FASULO Giuseppe, n. Taranto il 02/11/1962

FOTI Sebastiano. n. Catania il 04.05.1976

FRAZZETTO Salvino, n. Catania il 15.09.1959

GRAVINO Gennaro, n. Napoli il 30.08.1976

LIPARI Paolo, n. Vibo Valentia il 2.11.1977

PADURET Irina, n. Moldavia il 16.11.1986

RUGERI Francesco, n. Catania (CT) il 09.08.1968

SCIUTO Damiano, n. Catania il 05.10.1989,

TIRENDI Roberto Domenico, n. Napoli il 12.03.1986

UCCHINO Angelo, n. Modena il 06.05.1983

UCCHINO Salvatore, n. Taormina il 19.12.1978

VIVESE Gennaro, n. Napoli il 02.09.1967

OBBLIGO DI DIMORA

FALDUTO Vincenzo Zera, n. Reggio Calabria il 05.07.1988

LIMARDO Cesare Nicola, n. Vibo Valentia il 21.05.1993

BASILE Gennaro, n. Napoli il 22.08.1983

SODANO Ciro, n. Massa di Somma (NA) il 04.11.1988

INTERDITTIVA

Disposto il divieto di esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un anno nei confronti di:

RICCI Antonio, n. Ottati (SA) il 16.01.1960

SANTORO Rosario Christian, n. Palermo il 26.08.1995

SIGNORELLO Antonino, n. Belpasso (CT) il 11.06.1968

ALTRI INDAGATI

ABER Emanuele Fernando Assunto, n. Catania il 15.08.1962

AMATO Nicola, n. Catania il 1 1.02.1975

AVVINTO Benedetto, n. Cercola (NA) il 12.9.1974

BONANNO Pietro, n. Catania il 14.10.1981

BUONFANTE Anna, n. Napoli il 07.02.1991

CAMPAJOLA Vincenzo, n. Napoli il 03.03.1965

COPPOLA Carmine, n. Napoli (NA) il 18.07.1998

ESPOSITO Biagio, n. Cercola (NA) il 18.09.1984

FABRETTI Carmelo, n. Catania il 9.8.1980

GALLONE Pasquale, n. Nicotera il 30.08.1960

GIOFRE’ Gregorio, n. San Gregorio d’Ippona il 09.12.1963

LA BARBERA Gabriele, n. Palermo il 26.10.1987

LA RIZZA Salvatore, n. Vibo Valentia il 03.09.1980

LOPEZ Murgia Luigi Agatino, n. Catania il 16.10.1988,

LO TORTO Sebastiano, n. Nicotera il 26.021970

MANCUSO Luigi, n. Limbadi il 16.03.1954

MATINA Nazzareno, n. Vibo Valentia il 16.09.1971

MICALE Simone, n. Catania il 04.06.1979

NURCATO Lucia, n. Napoli il 13.12.1971.

PETKOV PETYO Zhelev, n. Bulgaria il giorno 8.6.1978

PIRRO Fabio, n. Napoli il 25.07.1978

RECA Salvatore, n. Portici (NA) il 18.06.1977,

SALAMÒ Fortunato, n. Vibo Valentia il 15.06.1966

SCEVOLA Emanuela, n. Napoli il 15.10.1981

TORTORA Ernesto, n. Napoli il 02.04.1975

TOTSS Ractlid, n. Marocco il 6.12.1982

TROVATO Roberto, n. Giarre (CT), il 30.09.1987

