Nuovo riconoscimento per l’Istituto Fermi dall’A.M.O.P.A.

Un nuovo riconoscimento per l’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Catanzaro guidato dal dirigente scolastico Teresa Agosto sarà assegnato dall’A.M.O.P.A. Italia, ovvero l’Associazione dei Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche, posta sotto il patrocinio del presidente della Repubblica Francese, del Ministro de l’Education Nationale e del Grand Chancelier de la Légion D’Honneur. Presente in tutti i continenti e in 35 paesi, essa si propone di difendere la lingua e la cultura francese.

Con la stessa appassionata attenzione l’Istituto Fermi opera da anni per la promozione di tale lingua, attraverso tutta una serie di attività che caratterizzano il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze umane opzione economico-sociale. Prestigioso è il percorso EsaBac, che pone al centro degli apprendimenti l’apertura multiculturale e la dimensione europea attraverso la creazione di percorsi educativi bilingui e che conduce al rilascio di due diplomi – il diploma italiano di esame di stato e il baccalaureat francese.

L’interesse per questa disciplina si concretizza nel fervore delle iniziative promosse in collaborazione con l’Alliance Française, fedele partner dell’Istituto, nella partecipazione a spettacoli teatrali, nell’attivazione di corsi di preparazione alla Certificazione DELF (B1-B2), nell’organizzazione di eventi culturali, di progetti Erasmus (Erasmus Rouen), nella realizzazione delle esperienze di PCTO AF quali quella di didattica dei beni culturali presso i musei della capitale francese, di visite significative come quella della sede dell’UNESCO a Parigi nell’ottobre 2020 e nella pianificazione di nuove sfide culturali e linguistiche come lo scambio con un liceo francese.

Inevitabile, quindi, in questo contesto così dinamico l’iscrizione di alcuni alunni dell’Istituto Fermi all’Albo d’oro dell’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques.

Mercoledì 12 maggio 2021, dalle ore 16 alle ore 17,00 avrà luogo la cerimonia di premiazione e di consegna degli attestati in modalità videoconferenza.

Segnalati dalle docenti Luana Fabiano e Nathalie Lazzarotto per gli eccellenti risultati raggiunti nello studio della lingua francese, gli alunni premiati saranno: Ciancio Rebecca (III AL); Franceschini Sofia Maria Grazia (III AL), Romeo Giada (III AL); Schiavone Alessia (IV AL); Chiellino Antonio (V AL); Cerullo Maria Teresa (V AL); Montanaro Riccardo (V B ).