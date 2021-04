Nuovo sopralluogo del presidente Spirlì a Villa Bianca

Posti letto, lavori, personale e vaccini: in una diretta facebook il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha illustrato lo stato delle cose a partire dagli interventi in corso a Villa Bianca, dove stamattina il governatore ha effettuato un nuovo sopralluogo.

“Questo ospedale dovrà dare cento posti; per quanto riguarda i materiali di terapia intensiva sono già stati consegnati i ventilatori polmonari. Ringrazio il generale Figliolo per quello che sta facendo insieme alla Croce Rossa e Protezione Civile. Insieme vedremo come fare per attivare anche i reparti di terapia sub intensiva. La Calabria è una delle regioni dove la sanità è la più sofferente in assoluto ma i sanitari stanno facendo un grande lavoro”.

Rispetto alle critiche, Spirlì chiosa: “Non faccio passare le elezioni sui cadaveri”