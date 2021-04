Operazione antidroga The Keys, restano ai domiciliari due degli indagati

Restano di domiciliari Mattia Guido e Domenico Geracitano due dei 21 indagati dell’operazione antidroga The Keys. Il Giudice per le Indagini preliminari di Catanzaro Alfredo Ferraro ha infatti rigettato la richiesta di revoca di misura cautelare presentata dal loro legale Giuseppe Vetrano in sede di interrogatorio di garanzia.

In quella occasione Guido aveva risposto alle domande negando ogni addebito, Geracitano si era avvalso della facoltà di non rispondere. L’avvocato aveva chiesto in subordine alla revoca una misura meno afflittiva.

Per entrambi la difesa ha già presentato ricorso al Tribunale del Riesame che fisserà a breve l’udienza.