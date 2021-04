Petrolmafie Spa, cambia la misura cautelare per uno degli indagati

Il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro dottoressa Valenti ha emesso una nuova ordinanza di applicazione della misura cautelare per Irina Paduret 35 anni e Francesco Saverio Porretta 47 anni di Milano, entrambi difesi da Giuseppe Vetrano avvocato del Foro di Catanzaro.

I due sono tra gli indagati dell’operazione Petrolmafie Sia condotta dai finanzieri dello Scico e dai carabinieri del Ros e coordinata dalle Dda di Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli e Roma, che ha individuato una presunta illecita gestione di prodotti petroliferi. Per entrambi custodia cautelare in carcere a Milano con tanto di arresto convalidato lo scorso 10 aprile del Gip meneghino Gueli. Contestualmente e per competenza gli atti sono poi stati trasferiti alla Procura di Catanzaro ai sensi dell’articolo 27 cpc.

Il magistrato catanzarese ha quindi modificato una delle due misure cautelari quella di Irina Paduret che ora agli arresti domiciliari. Resta invece in carcere Porretta.