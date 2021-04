Quattro giorni di “Vax Day”, se ne parla oggi a Monitor con Varone

Quattro giorni di “Vax Day”, quattro giorni per accelerare sul numero di vaccinazioni anti covid nella nostra regione. Dal primo al 4 maggio le giornate promosse dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa e Croce rossa coinvolgeranno ben 21 punti vaccinali dislocati su tutto il territorio regionale.

I centri apriranno dalle ore 09 alle ore 22 e potranno accedere gli over 80, i soggetti fragili, le persone dai 60 ai 79 anni di età, gli insegnanti di ogni ordine e grado e i caregiver. Di come prenotarsi e di come procedere alla vaccinazione si discuterà nella puntata odierna di “Monitor”, in onda alle 18:30. Ospite di Davide Lamanna, tra gli altri, il Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria, Fortunato Varone.

Previsto un collegamento dall’Hub vaccinale “Magna Grecia” da dove l’inviata Daniela Amatruda intervisterà operatori e volontari per illustrare come sta funzionando il centro che ha aperto i battenti lo scorso 12 aprile. Nel corso della trasmissione, la cui regia è curata da Giuseppe Cristiano, si potrà intervenire in diretta attraverso la nostra pagina facebook moderata da Ugo Palmerino.