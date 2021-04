Raccolta plastic free a Cerva: domenica in piazza

Domenica 2 maggio 2021: giornata all’insegna della sostenibilità ambientale nel piccolo paese presilano.

Alle ore 8.30, in piazza della Vittoria, a due passi dal Municipio, si ritroveranno diversi volontari per un’attesa raccolta plastic free, vale a dire liberare la natura da plastica e altri materiali inquinanti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cerva in sinergia con diverse associazioni del paese e con il partner nazionale Flowe.

La campagna nazionale è denominata “Liberiamo il mondo dalla plastica” e ha già prodotto in Italia la raccolta di 538kg di plastica. Un solo dato allarmante : la plastica rappresenta il 90% dei rifiuti marini.

La raccolta plastic free verrà riproposta anche nei comuni di Petronà e Sersale.

La manifestazione veicolerà un messaggio che non si presta a confutazioni: o riusciremo a ridurre l’inquinamento in tutte le sue forme oppure le conseguenze per nostro pianeta saranno deleterie.