S.Anna Hospital, Longo ribadisce: “L’intenzione è lasciare la clinica operativa”

“Dopo aver scritto una lettera ai ministri Speranza e Lamorgese la questione del S.Anna Hospital la affronteremo in via definitiva andando a parlare in presenza a Roma”.

Il presidente facente funzioni della regione Calabria ha toccato l’argomento che interessa il centro di cardiochirurgia di Catanzaro, che potrebbe chiudere i battenti nei prossimi giorni per mancato accreditamento al sistema sanitario regionale. “Una mia nipote giovanissima – ha confidato Spirlì – è stata salvata al S .Anna di Catanzaro e due zie sono state operate di cuore al Gom di Reggio in piena pandemia: so quindi benissimo cosa significhi per noi calabresi avere punti di riferimento cardiochirurgici vicini cui rivolgersi combattendo contro il tempo: non possiamo permetterci di perderne nessuno”.

Il commissario Longo ha ribadito l’intenzione di lasciar operativo l’importante presidio sanitario. Resta in corso l’interlocuzione con l’Asp di Catanzaro.