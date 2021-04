Arresti convalidati per i componenti del consolato del fantomatico Stato indipendente nel…quartiere Corvo

Arresti convalidati e obbligo di presenza alla PG (polizia giudiziaria) per i soggetti che, ieri nel corso di una perquisizione, si sono autoproclamati appartenenti alla “Repubblica Teocratica Del Sovrano Stato Antartico Di San Giorgio”.

Gli uomini, difesi dall’avvocato Luigi Ciambrone, nel corso della perquisizione non hanno lesinato di presentarsi ai poliziotti come Senatori o Ministri. In particolare, la carica di Ministro dell’Interno era stata affidata, ratione materiae, ad un ex appartenente alle forze dell’ordine, ora in pensione. Per tale ragioni, i soggetti identificati sono stati deferiti alla Procura di Catanzaro per vari reati tra cui il possesso di segni distintivi contraffatti.

All’interno della sede consolare, confidando evidentemente in una inesistente immunità diplomatica, una stanza, opportunamente dotata di un sistema di areazione, era stata allestita per la coltivazione di marijuana. Infatti, nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 275 grammi di foglie essiccate di detta sostanza e bilancini di precisione.