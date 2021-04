Bus, attivata nuova corsa Soverato-Ospedale Pugliese

Il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, ha fatto sapere di aver ricevuto la comunicazione da parte della Regione Calabria relativamente all’istituzione di una nuova corsa bus giornaliera nella tratta Soverato-Ospedale Pugliese Catanzaro con partenza da Soverato alle ore 13.00 e ritorno alle ore 21.15.

“Giorno 12 aprile, dopo alcune settimane di inutile corrispondenza, mi sono recato personalmente in Regione dal Presidente Spirlì per metterlo a conoscenza di questa esigenza proveniente dal nostro territorio. Tale richiesta, – sottolinea la nota – più volte manifestata dalla sigla sindacale SI Cobas, intendeva andare incontro alle necessità di numerosi medici e infermieri, residenti nel comprensorio soveratese, che svolgono il proprio servizio professionale presso le strutture sanitarie dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio”.

“Ho ritenuto – prosegue, ancora – doveroso dare voce a queste categorie, oggi più che mai fondamentali per le nostre comunità, circa la possibilità di non mettersi in auto per tornare alla propria abitazione, guidando per diversi chilometri, magari dopo turni di lavoro massacranti. Inoltre, questa nuova corsa giornaliera darà la possibilità anche ai residenti dei comuni del comprensorio di potersi recare con maggiore tranquillità presso i nosocomi del Capoluogo, per controlli o visite ai parenti, anche in orari pomeridiani e serali”.

“Credo – conclude – fermamente che questo sia il dovere di ogni amministratore pubblico, portare avanti le istanze del territorio che rappresenta”.