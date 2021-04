Covid 19, Rt pari a 0.75 per la Calabria

Rt pari a 0.75 per la Calabria. E’ questo il dato della mappa dell’ incidenza a 7 giorni (con aggiornamento al 29 aprile) secondo il Focus ministero della Salute e l’Rt puntuale. La Valle d’Aosta, unica regione in rosso, vede l’incidenza di casi Covid ogni 100mila abitanti tornare a crescere e passare dai 227 casi dello scorso rilevamento agli attuali 265. Il dato più basso è del Molise con 60 casi ogni 100mila abitanti.

A parte la Valle d’Aosta, il dato dell’incidenza è in discesa in tutte le regioni. Più lenta in Campania: da 224 della scorsa settimana a 221.

Due i flussi per l’incidenza: quello Iss, che vede una decrescita a domenica scorsa, pari a 146 contro 157 della settimana precedente, e quello del ministero della Salute a ieri sera che indica l’incidenza a 148 per 100mila abitanti contro 159 della scorsa settimana.

Per quanto riguarda l’Rt puntuale calcolato al 14 aprile, secondo i dati del monitoraggio diffuso oggi Iss-ministero della Salute, sono quattro le regioni (Basilicata, Campania, Molise e Sicilia) con l’incidenza a 1 o di poco superiore a 1. Ecco di seguito la mappa dell’ incidenza a 7 giorni (con aggiornamento al 29 aprile) secondo il Focus ministero della Salute e l’Rt puntuale.

*I dati tra parentesi indicano l’incidenza della scorsa

settimana*:

REGIONI INCIDENZA RT PUNTUALE

al 29 aprile al 14 aprile

Abruzzo 79 (101) 0.78

Basilicata 182 (201) 1.02

Calabria 169 (152) 0.75

Campania 221 (224) 1.08

E-R 142 (152) 0.81

Friuli V.G. 93 (130) 0.71

Lazio 135 (145) 0.85

Liguria 122 (131) 0.83

Lombardia 135 (140) 0.84

Marche 123 (129) 0.81

Molise 60 (87) 1

Piemonte 149 (162) 0.78

P.A. Bolzano 73 (86) 0.99

P.A. Trento 97 (102) 0.84

Puglia 214 (231) 0.92

Sardegna 100 (132) 0.81

Sicilia 146 (175) 1.05

Toscana 163 (183) 0.92

Umbria 86 (83) 0.89

Valle d’Aosta 265 (227) 0.82

Veneto 125 (127) 0.86

Totale Italia 148 (159) 0.85 (ANSA).