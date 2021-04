Festa dei Lavoratori, flash mob della Cgil domani in piazza Matteotti

La CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo domani mattina alle 9.30 organizza un flash mob in piazza Matteotti a Catanzaro per celebrare in sicurezza la Festa dei Lavoratori.

Un momento di riflessione nel rispetto delle misure anti-covid. In una fase difficile della vita del Paese in cui c’è bisogno di ripartire nel segno dell’unità, della responsabilità e della coesione sociale, la CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo vuole ribadire unitariamente il valore della centralità del lavoro, “per ricostruire su basi nuove il nostro Paese ed affrontare con equità e solidarietà le gravi conseguenze economiche e sociali della pandemia”.