Morte di Salvatore Mazza, gli Ultras Catanzaro 1973 annullano le iniziative del 2 maggio

Si erano dati appuntamento nei pressi dello stadio nel pomeriggio del 2 maggio per rendere omaggio alla squadra prima della gara conclusiva della stagione regolare con il Monopoli ma alla fine gli Ultras Catanzaro 1973 hanno deciso di rinunciare in segno di lutto per la scomparsa di Salvatore Mazza 40enne ultra deceduto improvvisamente nella serata di ieri.

“In questi giorni di sconforto – scrivono in un comunicato – quando noi tutti non ci aspettavamo minimamente di vivere questa immane tragedia ci stringiamo attorno al dolore della famiglia per la perdita del proprio e nostro caro fratello Salvatore. Non ci sentiamo di portare avanti le ultime iniziative programmate per il 2 maggio. Tanti ricordi – proseguono – tante battaglie sempre in prima linea con il sorriso di chi combatte con amore. Noi ti ricorderemo cosi Professore. I tuoi fratelli i tuoi ultras”.