Rifiuti, Marcedusa volta pagina. Avviato il potenziamento della raccolta differenziata

L’ Amministrazione comunale di Marcedusa, sindaco Domenico Garofalo, ha avviato una serie di iniziative per potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti. I cittadini di Marcedusa riceveranno già da subito nuovi contenitori per la raccolta differenziata.

La nuova campagna è tesa a valorizzare i rifiuti come risorsa e, già da lunedì 3 maggio, si confida, si legge in una nota dell’ Amministrazione marcedusana, sulla “massima collaborazione da parte di tutti come una grande famiglia rispettando tutte le indicazioni date per avere anche dei benefici”. La Regione non esclude penalità per paesi inadempienti In materia di raccolta differenziata.