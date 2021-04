Tirocinanti in Calabria, incontro proficuo con il Ministero. Verso la soluzione definitiva della vertenza

“Ringraziamo il ministro Brunetta per aver accolto con prontezza e sollecitudine la nostra richiesta dell’avvio di un iter volto a trovare una soluzione definitiva per i lavoratori ‘tirocinanti’ in Calabria. L’incontro tecnico avvenuto nei giorni scorsi a Roma, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, promosso dalla Regione e dai deputati calabresi di Forza Italia, al quale hanno preso parte alcune delle amministrazioni statali presso le quali i tirocinanti prestano la loro attività, segna un importante punto di svolta”.

Lo affermano, in una nota congiunta, il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, responsabile nazionale Sud e l’assessore al Lavoro, sviluppo economico e turismo della Regione Fausto Orsomarso (FdI). Sembra quindi in via di soluzione la questione relativa ai tirocinanti. L’incontro, finalizzato a condividere i corretti elementi di conoscenza della vicenda in particolare riguardo le amministrazioni coinvolte, i servizi espletati, i dati anagrafici e la dislocazione territoriale, proseguirà la prossima settimana con la partecipazione di tutte le amministrazioni interessate.