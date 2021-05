“Getta i rifiuti nei cestini”, ma in una parte del Lungomare mancano

“Getta i rifiuti nei cestini”, questa la scritta apposta su di un “tradizionale cartello” in una delle aiuole del Lungomare di Giovino a sud della città. Purtroppo, come alcuni residenti fanno notare, la mancanza dei cestini portarifiuti in una parte di quell’area, sussiste già da tempo. Infatti, percorrendo il tratto di lungomare che va da zona ex “Lido Sunrise” verso la fine dello stesso (direzione “Hemingway club”), la “passeggiata” si rivela non accompagnata da “alcun apposito cestino”, né l’adiacente pista ciclabile.

A tal proposito anche la stessa “Pineta”, al suo interno, sembrerebbe non possedere alcun cestino o contenitore che possa essere utilizzato per lo smaltimento di piccoli rifiuti. Ancora da aggiungere, sempre in riferimento al tratto di lungomare menzionato, la mancanza di contenitori per l’eliminazione delle “deiezioni canine”, che, nella praticità, può creare disagi per lo smaltimento.

La bella stagione in arrivo vedrà, probabilmente, un maggior numero di fruitori, il decoro delle parti comuni è importante e l’impegno per mantenerle adeguatamente pulite è un dovere di tutti, proprio per tali ragioni la presenza di appositi cestini non può che essere un incoraggiamento affinché l’ambiente possa essere risparmiato dalla presenza di rifiuti di vario genere. E’ purtroppo noto come molte volte il rispetto delle regole viene a mancare, pertanto, una giusta programmazione che riduca questo tipo di occasioni, non può che rivelarsi una soluzione adeguata.