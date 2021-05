Morte Iorno, Ventura: “Lascia un vuoto tra i lavoratori che ha sempre difeso e tra militanti e dirigenti Cgil”

E’ venuto a mancare Alfredo Iorno – ricorda Sabatino Nicola Ventura già assessore comunale di Catanzaro- un caro compagno di tante vertenze sindacali. Alfredo è stato un dirigente sindacale di grande qualità e dirittura morale. Ha nell’arco di circa trent’anni, assunto e svolto incarichi di particolare rilievo da segretario CGIL dell’Ospedale Pugliese – Ciaccio a segretario regionale della funzione Pubblica CGIL con delega alla sanità.

Lascia un vuoto fra i lavoratori, che ha sempre difeso in ogni circostanza, fra i dirigenti e i militanti della CGIL. In questo giorno di dolore, che coincide con il primo maggio, festa dei lavoratori, rivolgo un pensiero di gratitudine alla sua nobile persona. Lo ricorderò fra le persone a me più care. Rivolgo un forte abbraccio alla cara moglie, ai figli e alla famiglia tutta”.