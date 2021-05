Si è spento Alfredo Iorno, sindacalista di lungo corso. E’ stato segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Calabria

Dopo una lunga malattia contro la quale ha lottato con forza e coraggio fino all’ultimo si è spento oggi Primo Maggio Alfredo Iorno, sindacalista di lungo corso della Cgil, già segretario generale della Cgil di Catanzaro. Negli ultimi anni del suo impegno sindacale aveva rivestito il ruolo di segretario regionale della Funzione Pubblica Cgil Calabria.

Stimato e molto apprezzato da tutti per le sue alte qualità professionali ed umane, profondamente esperto anche delle tematiche sanitarie, proveniva dal mondo della sanità, avendo prestato per molti anni servizio all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro.

I funerali dovrebbero tenersi domani alla chiesa di Sant’Elia alle ore 14.30. Una vita impegnata nelle lotte per il lavoro, in lungo e in largo per la Calabria.

Alla famiglia il più profondo cordoglio anche da parte della direzione e della redazione di catanzaroinforma.it.