“Perchè l’abuso dei termini inglesi nel linguaggio corrente?”

Persino il presidente del consiglio Draghi si è lasciato scappare recentemente un espressione sull’uso eccessivo di termini inglesi. Malgrado io sappia leggere di greco e di latino, conosca la lingua italiana, abbia frequentato tutte le scuole dell’obbligo ed abbia anche conseguito una laurea alla Università La Sapienza di Roma mi accorgo di essere ignorante.

Non riesco, infatti, in questo periodo di emergenza sanitaria a capire tutti i termini usati dalla tv , dai vari giornali e cosa grave a seguire le indicazioni fornite relativamente al modo di accedere ai siti dove vengono somministrati i vaccini tutte le informazioni anche dettagliate che dovrebbero guidare i vaccinandi sono fornite usando termini inglesi. Purtroppo non conosco questa importante lingua ho studiato il francese.

Così mi sento a disagio e frastornata tanto che in alcuni momenti mi sembra di essere vittima di un fenomeno di bilocazione e di essere a Londra invece che in Calabria. Mi sono chiesta cosa possa fare se restare in questa abissale ignoranza che mi impedisce di tenermi al corrente di notizie importanti della vita o assumere una segretaria bilingue che mi faccia da consulente”.

Berenice Brutto già vicequestore di Catanzaro