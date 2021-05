Edilizia popolare via Antonio Masciari: “Qui viviamo in una palude”

Un lettore segnala la situazione in via Antonio Masciari (edilizia popolare) dove vive e dove a causa delle numerose perdite d’acqua scrivono: “viviamo in una palude ed è da 15anni che non viene riparato nulla. Siamo con l’umidità in casa, una casa che paghiamo con sacrifici. E’ da anni che noi andiamo a lamentarci ma nessuno ci aiuta stiamo arrivando veramente al limite- conclude il lettore che si appella all’Aterp e al sindaco di Catanzaro.